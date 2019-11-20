В МИД задумали провести большое совещание послов для объяснения стратегии по РФ

В МИД Украины есть идея провести в конце декабря большое совещание послов - собрать в Киеве всех действующих (и, вероятно, ряд следующих) послов Украины, чтобы объяснить им, какова стратегия Киева в противодействии агрессии РФ, в частности на Донбассе.

Об этом говорится в статье "Европейской правды".

Пока эта встреча не подтверждена. Похоже, что окончательная согласие появится после "нормандской встречи" (или тогда, когда последствия этой встречи наконец можно будет предвидеть).

Также вскоре будут уволены и назначены около 20 руководителей посольств, что и объясняет необходимость пригласить следующих послов.

По данным ЕП, многим дипломатам, даже послам Украины не хватает понимания стратегии официального Киева. Приходилось слышать вопрос: до какой степени можно критиковать РФ, чтобы не получить выговор от Банковой, ведь такой случай уже был.

Подробнее читайте в статье "Зе за границей: кто формирует международную политику президента Зеленского".