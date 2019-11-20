У Сербії розслідуватимуть зустріч російського і сербського розвідників

Президент Сербії Александар Вучич наказав Військовій агенції з питань безпеки провести слідство щодо зустрічі, на якій нібито співробітник російської служби військової розвідки (ГРУ) нібито дає хабара "сербському агенту".

Про це заявила премʼєр міністр Ана Брнабич, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Slobodna Evropa.

У Сербії днями опублікували відео, на якому, за твердженнями журналістів, співробітник Головного розвідувального управління Генштабу Росії Георгій Клебан дає хабар "сербському агенту - високопосадовцю".

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Як повідомили у Міністерстві закордонних справ Сербії, Георгій Клебан свого часу обіймав посаду помічника аташе в посольстві Росії в Белграді, але його звільнили з цієї посади в червні 2019 року.

Вучич скликав нараду на якій обговорюватимуть результати перевірки. "Якщо виявиться, що це правда, це буде серйозна справа й проблема для нас", – сказала Брнабич.