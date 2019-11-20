В Сербии будут расследовать встречу российского и сербского разведчиков

Президент Сербии Вучич Александар приказал Военному агентству по безопасности провести следствие касаемо встречи, на которой якобы сотрудник российской службы военной разведки (ГРУ) якобы дает взятку "сербскому агенту".

Об этом заявила премьер-министр Ана Брнабич, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Slobodna Evropa.

В Сербии на днях опубликовали видео, на котором, по утверждениям журналистов, сотрудник Главного разведывательного управления Генштаба России Георгий Клебан дает взятку "сербскому агенту - высокопоставленному".

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Как сообщили в Министерстве иностранных дел Сербии, Георгий Клебан в свое время занимал должность помощника атташе в посольстве России в Белграде, но его уволили с этой должности в июне 2019 года.

Вучич созвал совещание, на котором будут обсуждаться результаты проверки. "Если окажется, что это правда, это будет серьезное дело и проблема для нас", - сказала Брнабич.