Swedbank розслідуватиме можливі порушення санкцій США проти РФ

Виконавчий директор Swedbank Єнс Генріксон пообіцяв у середу "докопатися до суті" ймовірного переказу банком коштів російського виробника озброєння "Калашников", що було б порушенням міжнародних санкцій проти Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Swedbank, який вже проводить внутрішнє розслідування щодо підозри у відмиванні грошей, заявив, що не знає про таке порушення після того, як відповідний матеріал опублікував державний мовник Швеції.

Згідно з повідомленням, Swedbank перерахував понад 1 мільйон євро (1,1 мільйона доларів) від групи "Калашников" його американському дочірньому підприємстві через бізнес-мережу російського олігарха, який є акціонером російської збройової фірми.

Влада США раніше стягувала мільярди доларів штрафів з європейських банків за незаконні фінансові операції, які порушили її санкції проти низки країн.

Генріксон сказав, що власне внутрішнє розслідування Swedbank буде завершено на початку 2020 року, і його висновки "будуть повідомлені", не уточнюючи, коли.

Swedbank втратив близько 40% своєї ринкової вартості, оскільки з'явилися твердження, що його естонська філія обробляла підозрілі операції у розмірі до 20 мільярдів євро на рік з боку переважно нерезидентів Росії між 2010 та 2016 роками.

Скандал розпочався з Danske Bank, найбільшого банку Данії. Триває розслідування у декількох країнах щодо понад 200 мільярдів євро підозрілих платежів, які пройшли через естонську філію Danske між 2007 та 2015 роками. Це один з найбільших в історії скандалів з відмиванням грошей.

"Я збираюся взяти цю інформацію та надіслати її нашим слідчим, і ми детальніше розглянемо її", - сказав Генрікссон, не підтверджуючи існування таких клієнтів.

У жовтні державний прокурор Естонії заявив, що відкриває кримінальне розслідування стосовно Swedbank.

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