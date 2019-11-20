Swedbank будет расследовать возможные нарушения санкций США против РФ

Исполнительный директор Swedbank Йенс Хенрикссон пообещал в среду "докопаться до сути" вероятного перевода банком средств российского производителя вооружения "Калашников", что было бы нарушением международных санкций против России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Swedbank, который уже проводит внутреннее расследование подозрений в отмывании денег, заявил, что не знает о таком нарушении после того, как соответствующий материал опубликовал государственный вещатель Швеции.

Согласно сообщению, Swedbank перечислил более 1 млн евро (1,1 миллиона долларов) от группы "Калашников" его американскому дочернему предприятию через бизнес-сеть российского олигарха, который является акционером российской оружейной фирмы.

Власти США ранее взимали миллиарды долларов штрафов из европейских банков за незаконные финансовые операции, которые нарушили ее санкции против ряда стран.

Хенрикссон сказал, что собственное внутреннее расследование Swedbank будет завершено в начале 2020 года, и его выводы "будут уведомлены", не уточняя, когда.

Swedbank потерял около 40% своей рыночной стоимости, когда появились утверждения, что его эстонский филиал обрабатывал подозрительные операции в размере до 20 млрд евро в год со стороны преимущественно нерезидентов России между 2010 и 2016 годами.

Скандал начался с Danske Bank, крупнейшего банка Дании. Продолжается расследование в нескольких странах касаемо более 200 млрд евро подозрительных платежей, прошедших через эстонский филиал Danske между 2007 и 2015 годами. Это один из крупнейших в истории скандалов с отмыванием денег.

"Я собираюсь взять эту информацию и отправить ее нашим следователям, и мы подробнее рассмотрим ее", - сказал Хенрикссон, не подтверждая существование таких клиентов.

В октябре государственный прокурор Эстонии заявил, что открывает уголовное расследование в отношении Swedbank.

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