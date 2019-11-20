У віцепрезидента США заперечили слова Сондленда щодо тиску на Україну

Глава адміністрації віцепрезидента США Майка Пенса Марк Шорт сказав, що Пенс ніколи не говорив з послом США в ЄС Гордоном Сондлендом про розслідування проти Джо Байдена.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву адміністрації опубліковано на сайті CNN.

"Віцепрезидент ніколи не розмовляв з Гордоном Сондлендом про розслідування справи Байдена, "Бурісми" або про умови виділення фінансової допомоги Україні на основі потенційних розслідувань", - йдеться в заяві Шорта.

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У заяві також говориться, що Сондленд не залишався наодинці з віцепрезидентом Пенсом під час поїздки 1 вересня в Польщі і відповідно у них не було такої розмови.

"Безліч свідків під присягою свідчили, що віцепрезидент Пенс ніколи не піднімав питань Хантера Байдена, колишнього віцепрезидента Джо Байдена, Crowdstrike, "Бурісми" або розслідувань в розмові з українцями чи президентом Зеленським до, під час або після зустрічі 1 вересня в Польщі", - йдеться в заяві.

Сондленд сьогодні на публічних слуханнях заявив, що він висловив стурбованість у розмові з Пенсом з приводу того, що заморожування 400 мільйонів доларів у вигляді допомоги Україні було пов'язано з розслідуваннями, на яких наполягав Дональд Трамп.