У вице-президента США опровергли слова Сондленда о давлении на Украину

Глава администрации вице-президента США Майка Пенса Марк Шорт сказал, что Пенс никогда не говорил с посолом США в ЕС Гордоном Сондлендом о расследовании против Джо Байдена.

Как сообщает "Европейская правда", заявление администрации опубликовано на сайте CNN.

"Вице-президент никогда не разговаривал с Гордоном Сондлендом о расследовании дела Байдена, "Бурисмы" или об условном выделении финансовой помощи Украине на основе потенциальных расследований", - говорится в заявлении Шорта.

В заявлении также говорится, что Сондленд не оставался один на один с вице-президентом Пенсом во время поездки 1 сентября в Польшу и соответственно у них не было такого разговора.

"Множество свидетелей под присягой свидетельствовали, что вице-президент Пенс никогда не поднимал вопросов Хантера Байдена, бывшего вице-президента Джо Байдена, Crowdstrike, "Бурисмы" или расследований в разговоре с украинцами или президентом Зеленским до, во время или после встречи 1 сентября в Польше", - говорится в заявлении.

Сондленд сегодня на публичных слушаниях заявил, что он выразил обеспокоенность в разговоре с Пенсом по поводу того, что замораживание 400 миллионов долларов в виде помощи Украине для обеспечения безопасности было связано с расследованиями, на которых настаивал Дональд Трамп.