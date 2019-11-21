Суд в Испании признал незаконной политику Ryanair по ручной клади

Испанский суд признал политику бюджетной авиакомпании Ryanair по требованию оплаты за ручную кладь недействительной и незаконной после того, как компания оштрафовала пассажирку.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Пассажирка, которая направлялась из Мадрида в Брюссель, была вынуждена заплатить штраф в размере 20 евро, чтобы взять на борт ручную кладь весом 10 килограммов. Ryanair позволяет проносить на борт лишь небольшие сумки в качестве ручной клади, если их можно поместить под пассажирским сиденьем спереди.

Авиакомпания Ryanair взимает с клиентов дополнительную плату за возможность взять на борт больше одного личного предмета. За большие сумки компания также требует платить больше.

Хозяйственный суд в Испании постановил, что женщине следует вернуть средства с процентами. Ее багаж мог легко поместиться в салоне, сказал судья. Он постановил, что политика Ryanair по ручной клади является незаконной и ее следует убрать из правил авиакомпании.

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Вместе с тем суд не стал требовать компенсации для пассажирки, поскольку не считал, что она пережила достаточно большой стресс из-за инцидента.

Авиакомпания Ryanair, впрочем, заявила, что не изменит свою политику.

"Это постановление не повлияет на политику Ryanair по багажу - ни в прошлом, ни в будущем, поскольку это единичный случай, когда неправильно трактовали нашу коммерческую свободу для определения размера нашей ручной клади", - говорится в уведомлении.