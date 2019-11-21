Росія сказала, коли запрацює "Північний потік-2"

Газопровід "Північний потік-2" запрацює в середині 2020 року, заявив віцепрем'єр РФ Дмитрій Козак.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

"В середині наступного року", - сказав Козак, відповідаючи на питання, коли запрацює газопровід "Північний потік-2". Він не уточнив, в якому місяці це може статися.

Міністр енергетики РФ Александр Новак раніше повідомляв, що постачання газу трубопроводом "Північний потік-2" можуть початися в найближчі місяці, можливо, навіть до кінця 2019 року.

На сьогодні "Північний потік-2" збудований на понад 80%. Проєктний термін завершення робіт - кінець 2019 року.

У Сенаті США закликають запровадити санкції проти проєкту найближчим часом, щоб відтермінувати введення газопроводу в експлуатацію або навіть взагалі зупинити його будівництво.