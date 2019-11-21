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Россия сказала, когда заработает "Северный поток-2"

Четверг, 21 ноября 2019, 13:15

Газопровод "Северный поток-2" заработает в середине 2020 года, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

"В середине следующего года", - сказал Козак, отвечая на вопрос, когда заработает газопровод "Северный поток-2". Он не уточнил, в каком месяце это может произойти.

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Министр энергетики РФ Александр Новак ранее сообщал, что поставки газа по трубопроводу "Северный поток-2" могут начаться в ближайшие месяцы, возможно, даже до конца 2019 года.

На сегодняшний день "Северный поток-2" построен более чем на 80%. Проектный срок завершения работ - конец 2019 года.

В Сенате США призывают ввести санкции против проекта в ближайшее время, чтобы отложить введение газопровода в эксплуатацию или даже вообще остановить его строительство.

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Северный поток-2 Россия
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