В МИД РФ встревожились из-за заявлений генсека НАТО по космосу

В МИД РФ утверждают, что заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что космос станет сферой новой оперативной деятельности Альянса, вызывает тревогу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

"Военное планирование Альянса нацелено на задачи достижения преимущества во всех сферах со всеми последствиями в виде милитаризации, эскалации напряженности", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, "теперь Альянс добрался и до космоса".

"Мы, конечно, будем внимательно следить, как и в чем будет воплощаться заверение генсека НАТО Столтенберга в отсутствии у организации намерения размещать оружие в космосе", - отметила Захарова.

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Она призвала страны НАТО поддержать усилия Москвы, "направленные на недопущение гонки вооружений в космическом пространстве, что может негативным образом сказаться на международной и стратегической стабильности".

"Мы исходим из того, что преобразования космоса в арену вооруженного противостояния не соответствовало бы интересам ни одной из стран, включая сами государства-члены НАТО", - добавила представитель МИД РФ.

Напомним, министры иностранных дел стран-членов НАТО на встрече в Брюсселе договорились признать космос одной из сфер военной деятельности Альянса.