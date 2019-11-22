16 осіб намагались потрапити до Ірландії поромом у вантажівці

На поромі, що прямував з Франції в ірландський порт Рослер, у вантажівці виявили 16 людей, які можуть бути нелегальними мігрантами.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Ірландські правоохоронці повідомили, що люди – чоловіки віком від 20 до 40 років – пройшли медичне обстеження та були у доброму стані.

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Їх вдалося виявити після того, як із причепу вантажівки почувся стукіт. Чоловіків швидко випустили та перемістили у пасажирський відсік порома. Це трапилося 21 листопада.

Ірландська поліція розслідує потенційне порушення імміграційного законодавства і оцінює імміграційний статус 16 осіб. Вантажівку, причетну до інциденту, заарештовано.

Нагадаємо, 23 жовтня в індустріальному парку міста Грейс у Британії було виявлено 39 тіл нелегальних мігрантів.

Спочатку вважалося, що більшість загиблих були громадянами Китаю, проте згодом британська поліція заявила: це — громадяни В’єтнаму.

Після цього інциденту з різних країн Європи почали надходити повідомлення про виявлення нелегалів у вантажівках, що актуалізувало обговорення проблеми незаконної міграції.