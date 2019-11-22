16 человек пытались попасть в Ирландию паромом в грузовике

На пароме, следовавшем из Франции в ирландский порт Рослер, в грузовике обнаружили 16 человек, которые могут быть нелегальными мигрантами.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Ирландские правоохранители сообщили, что люди - мужчины в возрасте от 20 до 40 лет - прошли медицинское обследование и были в хорошем состоянии.

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Их удалось обнаружить после того, как из прицепа грузовика послышался стук. Мужчин быстро выпустили и переместили в пассажирский отсек парома. Это случилось 21 ноября.

Ирландская полиция расследует возможное нарушение иммиграционного законодательства и оценивает иммиграционный статус 16 человек. На грузовик наложен арест.

Напомним, 23 октября в индустриальном парке города Грейс в Британии обнаружили 39 тел нелегальных мигрантов.

Сначала считалось, что большинство погибших были гражданами Китая, однако впоследствии британская полиция заявила, что это граждане Вьетнама.

После этого инцидента из разных стран Европы начали поступать сообщения об обнаружении нелегалов в грузовиках, что повысило актуальность обсуждения проблемы незаконной миграции.