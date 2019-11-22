У Вучича звинуватили Болгарію у скандалі зі шпигуном РФ

Сербський депутат Мілован Дрецун, голова парламентського комітету з питань Косова і член владної Сербської прогресивної партії, заявив, що скандал навколо відео зустрічі російського розвідника з сербським агентом у Белграді розробили шпигуни Болгарії.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

За словами Дрецуна, у Сербії є багато болгарських шпигунів, а відео може зашкодити російсько-сербським відносинам.

"Болгарія та Хорватія мають шпигунський центр у Скоп'є", - сказав депутат, який має тісні зв'язки з президентом Сербії Александаром Вучичем.

На відео показано, як працівник сербських спецслужб приймає гроші від колишнього заступника військового аташе Росії в Белграді Георгія Клебана.

Сербське агентство безпеки та розвідки офіційно підтвердило справжність відео. Вучич підтвердив, що служби безпеки країни виявили шпигунство з боку Росії, проте сказав, що на відносини з Москвою це не вплине. В МЗС РФ заявили, що історія з відеозаписом можливої передачі грошей російським військовим сербському чиновнику — це провокація перед зустріччю з Путіним.

Лише тижнем раніше Болгарія вислала одного із секретарів посольства Росії за підозрою у шпигунстві. Наступного дня Софія відмовилася видавати візу громадянину Росії, якого призначили аташе з питань оборони у столиці Болгарії.