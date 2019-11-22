Болгарія спростувала причетність до скандалу зі шпигуном РФ у Сербії

Болгарська держава не причетна до скандалу навколо відео зустрічі російського розвідника з сербським агентом у Белграді.

Про це заявила міністр закордонних справ Єкатєріна Захарієва, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinite.

На опублікованих днями кадрах видно, як працівник сербських спецслужб приймає гроші від колишнього заступника військового аташе Росії в Белграді Георгія Клебана.

Президент Сербії Александар Вучич підтвердив шпигунство з боку Росії, а в МЗС РФ заявили, що історія з відеозаписом — це провокація перед зустріччю Вучича з президентом Владіміром Путіним.

Водночас близький до Вучича сербський депутат Мілован Дрецун заявив, що за скандалом стоїть Болгарія.

Як повідомила Захарієва, посол Сербії в Болгарії, найімовірніше, буде викликаний в Міністерство закордонних справ, щоб дати пояснення щодо заяви депутата.

"Я сподіваюся, що це особиста думка депутата, а не офіційна позиція. Ці смішні звинувачення жодним чином не відповідають тому доброму духу, який існує у відносинах між двома країнами", - сказала Захарієва.

"На відео я не бачу, щоб болгарський розвідник вербував сербського, це робить з ним інша країна", - додала вона.

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Міністр оборони та віце-прем'єр-міністр Болгарії Красимир Каракачанов також спростував звинувачення у існуванні болгарського сліду у шпигунському скандалі в Сербії.



"Ці речі не відповідають дійсності. Я читав матеріал, я читав звинувачення. Навряд чи це змова. Те, що в Сербії є проблеми, їх видно, не означає, що Болгарія повинна бути козлом відпущення і бути качкою для відволікання уваги людей від внутрішніх проблем в Сербії. Немає таких речей, про які говорить сербський депутат", - сказав Каракачанов.



"У Болгарській національній асамблеї депутати також говорять речі, які не мають нічого спільного з правдою", - додав він.

Лише тижнем раніше Болгарія вислала одного із секретарів посольства Росії за підозрою у шпигунстві. Наступного дня Софія відмовилася видавати візу громадянину Росії, якого призначили аташе з питань оборони у столиці Болгарії.