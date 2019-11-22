Відмова Британії подати комісара загрожує юридичними наслідками новій Єврокомісії

Відмова Великої Британії запропонувати свого представника в нову Єврокомісію створює юридичний ризик для ЄС, який полягає в тому, що будь-які рішення, прийняті новою Комісією, можуть бути оскаржені в судах.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

Британія має вийти з ЄС 31 січня і до того часу нова Єврокомісія навряд чи буде ухвалювати ключові рішення, однак, Brexit вже тричі затягувався.

Будь-яка подальша відстрочка може призвести до того, що будь-яка нова політика ЄС стане більш вразливою до юридичних позовів.

Комісія також виступає в якості спостерігача у питаннях конкуренції в ЄС, і будь-які рішення щодо антимонопольного регулювання чи злиття, які вона прийматиме протягом цього часу, також можуть опинитися в суді на підставі того, що виконавча влада була сформована із порушенням правил.

За даними видання, 27 країн-членів ЄС готують рішення, яке підкреслить законність формування нової Комісії без Британії.

Рішення у п'ятницю обговорять посли у Брюсселі, а потім його мають на засіданні міністрів з питань в понеділок.

Нагадаємо, Європейський парламент 27 листопада проведе голосування за склад нової Європейської комісії під керівництвом Урсули фон дер Ляєн.

Нова Єврокомісія мала розпочати роботу ще 1 листопада, але процес затвердження єврокомісарів затягнувся після того як комітети Європарламенту відхилили кандидатури Франції, Румунії та Угорщини. Тепер нові кандидати від цих країн отримали схвалення.

Кандидат від Угорщини Олівер Варгеї отримає портфель єврокомісара з питань розширення та сусідства, і, зокрема, відповідатиме за стосунки з Україною.

Детальніше читайте у статті: "(Не)залежний від Орбана: що думає про Україну та РФ угорський комісар з питань сусідства".