Отказ Британии подать комиссара грозит юридическими последствиями новой Еврокомиссии

Отказ Великобритании предложить своего представителя в новую Еврокомиссию создает юридический риск для ЕС, который заключается в том, что любые решения, принятые новой Комиссией, могут быть обжалованы в судах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Великобритания выйдет из ЕС 31 января и до тех пор новая Еврокомиссия вряд ли будет принимать ключевые решения, однако, Brexit уже трижды затягивался.

Любая дальнейшая отсрочка может привести к тому, что любая новая политика ЕС станет более уязвимой к юридическим искам.

Комиссия также выступает в качестве наблюдателя в вопросах конкуренции в ЕС, и любые решения относительно антимонопольного регулирования или слияния, которые она будет принимать в течение этого времени, также могут оказаться в суде на основании того, что исполнительная власть была сформирована с нарушением правил.

По данным издания, 27 стран-членов ЕС готовят решение, которое подчеркнет законность формирования новой Комиссии без Великобритании.

Решение в пятницу обсудят послы в Брюсселе, а затем его должны утвердить на заседании министров по вопросам развития в понедельник.

Напомним, Европейский парламента 27 ноября проведет голосование за состав новой Европейской комиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен.