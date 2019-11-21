Європарламент 27 листопада проголосує за нову Єврокомісію без представника Британії

Європейський парламент 27 листопада проведе голосування за склад нової Європейської комісії під керівництвом Урсули фон дер Ляєн.

Про це заявив президент Європарламенту Девід Сассолі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Сассолі сказав, що голосування на пленарному засіданні в Страсбурзі відбудеться після того, як Рада ЄС підтримає склад Колегії комісарів у складі 27 членів, оскільки Велика Британія відмовилася пропонувати кандидатуру до виборів 12 грудня.

"Якщо голосування буде позитивним, 1 грудня Європейська комісія зможе розпочати роботу", - сказав Сассолі після засідання Конференції президентів асамблеї (лідерів політичних груп).

Сассолі заявив, що Рада зробить заяву "про формування 27 комісарів", незалежно від того, що відбудеться 22 листопада, а саме завтра Британію попросять відреагувати на процедуру порушення, розпочату через відмову Лондона висувати кандидата в члени Єврокомісії.

"Якщо не буде нових фактів, надійде декларація Ради про формування 27 комісарів ... Цього нам достатньо, враховуючи діалог та відповіді, які нам дала британська влада", - сказав Сассолі.

Нова Єврокомісія мала розпочати роботу ще 1 листопада, але процес затвердження єврокомісарів затягнувся після того як комітети Європарламенту відхилили кандидатури Франції, Румунії та Угорщини. Тепер нові кандидати від цих країн отримали схвалення.

Нагадаємо, що кандидат від Угорщини Олівер Варгеї отримає портфель єврокомісара з питань розширення та сусідства, і, зокрема, відповідатиме за стосунки з Україною.

Детальніше читайте у статті: "(Не)залежний від Орбана: що думає про Україну та РФ угорський комісар з питань сусідства".