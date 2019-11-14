Комітети ЄП дали "зелене світло" кандидатам Франції і Румунії в нову Єврокомісію
Кандидати у нову Єврокомісію від Франції та Румунії у четвер пройшли затвердження під час слухань щодо їхніх кандидатур у комітетах Європейського парламенту.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.
Кандидат від Франції Тьєррі Бретон отримав "зелене світло", щоб обійняти пост єврокомісара з питань внутрішнього ринку. Румунку Адіну-Іоанну Валеан схвалили на посаду єврокомісара з питань транспорту.
Бретону вдалося переконати євродепутатів у тому, що він має досвід і баченням щодо своїх майбутніх обов'язків в комісії. Також йому вдалося пом'якшити побоювання з приводу потенційного конфлікту інтересів.
Валеан протягом трьох годин відповідала на питання з низки тем, включаючи майбутній авіаційний податок, плани з декарбонізації морського сектора і підтримку залізниці ЄС як чистого виду транспорту.
Сьогоднішнє затвердження кандидатів ще не означає, що вони неодмінно стануть членами нової Єврокомісії. Адже фінальне рішення - за Європарламентом, який на пленарному засіданні має проголосувати за весь склад комісії Урсули фон дер Ляєн.
На відміну від колег з Франції та Румунії, кандидат Угорщини не отримав схвалення в четвер на слуханнях в комітеті з питань міжнародних відносин.
Втім, за даними джерел, Олівер Варгеї найімовірніше все ж отримає "зелене світло" після відповідей на додаткові запитання. Він повинен обійняти пост єврокомісара з питань політики сусідства і розширення, який відповідає в тому числі за стосунки з Україною.