Премьер Британии: нет доказательств вмешательства РФ в Brexit-референдум

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал утверждение о вмешательстве России в референдум по Brexit ерундой, похожей на истории о Бермудском треугольнике.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил во время предвыборных дебатов в пятницу.

Отвечая на вопрос, Джонсону пришлось защищать свое решение не публиковать парламентский отчет о российском влиянии. Премьер считает, что заявления о возможном российском вмешательстве не имеют оснований.

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"Нет абсолютно никаких доказательств, которые свидетельствовали бы о каком-либо вмешательстве в любое британское избирательное событие", - сказал Джонсон.

Он повторил свою позицию, что решение не публиковать отчет связано только с избирательным процессом в Британии. "Причина заключается в том, что я не вижу оснований для вмешательства в нормальный рабочий график только потому, что идут выборы", - отметил глава британского правительства.

В заключение он категорически отрицал чье-либо вмешательство в референдум о Brexit.

"Простите, но все это похоже на ерунду о Бермудском треугольнике. Как и предположение о том, что результаты референдума, на котором 17,4 млн человек проголосовали за выход из ЕС, были каким-то образом поддельные, искажены", - сказал Борис Джонсон.

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Документ, который отказывается публиковать Джонсон, был окончательно доработан в марте и передан офису премьера 17 октября. В нем анализируется деятельность России, в том числе обвинения в шпионаже, подрывной деятельности и вмешательстве в выборы, а также доказательства британских спецслужб, касающиеся скрытых попыток России повлиять на результаты референдума 2016 года и всеобщих выборов 2017 года.

Оппоненты обвинили правительство в том, что публикацию отчета отложили, поскольку он может содержать тревожные раскрытия для премьер-министра Бориса Джонсона и его партии накануне парламентских выборов 12 декабря.