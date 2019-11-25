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Ножова атака в Кракові: суд арештував двох українців

Понеділок, 25 листопада 2019, 15:10

Звинувачення у замаху на вбивство українського студента та заподіянні йому серйозних тілесних ушкоджень отримали двоє чоловіків, які підозрюються в нападі з ножем. Суд призначив їм тримання під вартою впродовж трьох місяців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Інцидент стався у ніч з вівторка на середу біля гуртожитків Краківської політехніки. Поліція затримала на наступний день двох 19-річних українців, які працюють у Польщі, підозрюваних у цьому нападі. Пізніше затримали ще 21-річного українця, який підвіз їх на місце злочину.

За словами речника районної прокуратури Кракова, прокурора Януша Гнатка, результати цього розслідування наразі показують, що двоє відомих потерпілому чоловіків завітали до гуртожитка, в якому той мешкав, а потім побили його.

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"Під час цього побиття злочинці мали застосувати ніж, внаслідок чого потерпілий отримав тілесні ушкодження у вигляді чотирьох колотих поранень. Підозрювані частково зізналися у вчиненні дій, в яких їх звинувачують, але вони применшують свою роль у події", - зазначив Гнатко.

Потерпілого з ранами, зокрема навколо лівої легені, доставили до лікарні, де йому надали медичну допомогу. Допитано свідків. Атакованого українця також допитали у лікарні.

Третього із затриманих українців допитали як свідка та відпустили.

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