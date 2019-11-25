Поножовщина в Кракове: суд арестовал двух украинцев

Обвинения в покушении на убийство украинского студента и причинение ему серьезных телесных повреждений получили двое мужчин, которые подозреваются в нападении с ножом. Суд назначил им содержание под стражей в течение трех месяцев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Инцидент произошел в ночь со вторника на среду возле общежитий Краковской политехники. Полиция задержала на следующий день двух 19-летних украинцев, работающих в Польше, подозреваемых в этом нападении. Позже задержали еще 21-летнего украинца, который подвез их на место преступления.

По словам представителя районной прокуратуры Кракова, прокурора Януша Гнатка, результаты этого расследования пока показывают, что два известных пострадавшему мужчин посетили общежитие, в котором тот жил, а потом избили его.

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"Во время этого избиения преступники применили нож, в результате чего пострадавший получил телесные повреждения в виде четырех колотых ранений. Подозреваемые частично признались в совершении действий, в которых их обвиняют, но они умаляют свою роль в событиях", - отметил Гнатко.

Пострадавшего с ранами, в частности вокруг левого легкого, доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Допрошены свидетели. Атакованного украинца также допросили в больнице.

Третьего из задержанных украинцев допросили в качестве свидетеля и отпустили.