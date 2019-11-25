Лукашенко про угоди з ЄС: бажано не ставити ніяких попередніх умов

Президент Білорусі Александр Лукашенко заявив про бажання підписати підготовлені договори з ЄС. Водночас він закликав не ставити Мінську жодних попередніх умов.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БелТА.

"Бажано не ставити ніяких попередніх умов. Треба рухатися в цьому напрямку. Звичайно ж, переговори, договори - це довгий шлях, компроміси. Коли вже ми виробили відповідні договори, прийшли до розуміння того, що нам треба їх підписувати і рухатися в цьому напрямку, то зволікати з цим не слід", - сказав він під час прийому міністрів закордонних справ Швеції Анн Лінде і Фінляндії Пекка Хаавісто.

Нагадаємо, Рада Євросоюзу затвердила рішення про підписання угоди з Мінськом, яка полегшить видачу віз громадянам Білорусі.

Спрощення візового режиму передбачає, зокрема, зниження вартості шенгенської візи для білорусів з 60 до 35 євро.

Для повного завершення процедури ще необхідно провести оцінку безпеки та цілісності білоруської системи видачі біометричних паспортів, а також їхньої технічної специфікації.

Водночас, як заявив єврокомісар з політики сусідства та питань розширення Йоганес Ган, Євросоюз буде готовий підписати новий документ про взаємини з Білоруссю (так звані "Пріоритети партнерства") лише в разі досягнення домовленості щодо Білоруської атомної електростанції (БелАЕС), яку будують в Островці.

Фінляндія запропонувала Білорусі і Литві провести технічні консультації з питання будівництва Білоруської АЕС, заявив 25 листопада в Мінську міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто.

"Я вважаю, що робота з розширення співпраці між Білоруссю і ЄС повинна початися з укладання "Пріоритетів партнерства". І залишається проблема, дуже складна - це проблема ядерної безпеки", - сказав Хаавісто, цитує Іnterfax.by.

Він звернув увагу на "відому ситуацію з БелАЕС" і заклопотаність Литви з цього приводу.

"Тому сьогодні ми зробили пропозицію запросити експертів з Білорусі та Литви відвідати Фінляндію, зустрітися з нашими технічними експертами", - додав голова МЗС.

"Це могло б відкрити шлях для розширеного співробітництва та укладання "Пріоритетів партнерства"", - додав він.

Сейм Литви в червні 2017 року законодавчо закріпив, що білоруська АЕС є небезпечною і становить загрозу для національної безпеки, навколишнього середовища і здоров'я людей.