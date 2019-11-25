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Прем'єр Фінляндії на зустрічі з Медведєвим нагадав про Україну

Понеділок, 25 листопада 2019, 18:24

Відносини між ЄС та Росією можуть бути нормалізовані лише за умови повного виконання Мінських домовленостей.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив прем’єр-міністр Фінляндії Антті Рінне за підсумками переговорів з прем'єром Росії Дмитрієм Медведєвим у Москві.

"Росія відіграє вирішальну роль у вирішенні конфлікту в Україні. Відносини між ЄС та Росією можуть бути нормалізовані лише за умови повного виконання Мінських домовленостей. Ми не приймаємо окупації Криму. Фінляндія повністю слідує політиці ЄС", - цитує Рінне пресслужба уряду.

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У свою чергу Медведєв заявив, що відносини Росії і Євросоюзу можуть поліпшитися, якщо врегулювання "внутрішнього" конфлікту в Україні "просунеться вперед".

"Якщо вдасться просунутися вперед, перш за все, самій Україні у врегулюванні її внутрішнього конфлікту, можливо, наші відносини з ЄС, який поставив це в залежність, стануть кращими. Якщо не вдасться просунутися вперед, значить, ці санкції збережуться надовго, наші контрсанкції збережуться так само надовго", - зазначив Медведєв, пише УНІАН.

Він наголосив, що і "за цих умов можна жити і розвиватися".

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