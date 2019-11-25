Премьер Финляндии на встрече с Медведевым напомнил об Украине

Отношения между ЕС и Россией могут быть нормализованы только при условии полного выполнения Минских договоренностей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил премьер-министр Финляндии Антти Ринне по итогам переговоров с премьером России Дмитрием Медведевым в Москве.

"Россия играет решающую роль в разрешении конфликта в Украине. Отношения между ЕС и Россией могут быть нормализованы только при условии полного выполнения Минских договоренностей. Мы не принимаем оккупации Крыма. Финляндия полностью следует политике ЕС", - цитирует Ринне пресс-служба правительства.

В свою очередь Медведев заявил, что отношения России и Евросоюза могут улучшиться, если урегулирование "внутреннего" конфликта в Украине "продвинется вперед".

"Если удастся продвинуться вперед, прежде всего, самой Украине в урегулировании ее внутреннего конфликта, возможно, наши отношения с ЕС, который поставил это в зависимость, станут лучше. Если не удастся продвинуться вперед, значит, эти санкции сохранятся надолго, наши контрсанкции сохранятся так же надолго", - отметил Медведев, пишет УНИАН.

Он добавил, что и "в этих условиях можно жить и развиваться".