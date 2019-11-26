Вбивство журналістки на Мальті: одного з підозрюваних помилували в обмін на свідчення

Влада Мальти надала помилування одному із фігурантів справи про вбивство журналістки Дафни Каруани Галісії в обмін на його свідчення у суді.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Times of Malta.

Прем'єр-міністр Джозеф Маскат підписав лист, в якому зобов’язався рекомендувати помилування для Мелвіна Теуми за умови підтвердження наданої ним інформації про вбивство в жовтні 2017 року.

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Після того, як адвокати обох сторін вирішили юридичні питання у вихідні, помилування офіційно було затверджено президентом Джорджем Веллою в понеділок вдень.

Вважається, що Теума надав достатню кількість доказів у поліції для підтвердження своїх тверджень.

Помилування буде надано за виконання низки умов, які потребують всебічної співпраці Теуми. Помилування може бути відкликано, і проти підозрюваного будуть вжиті заходи, якщо він не дотримуватиметься домовленостей із прокуратурою.

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Теума вважається посередником, який зв'язав замовників вбивства з виконавцями і співучасниками, які допомогли придбати вибуховий пристрій. Він був затриманий минулого тижня.

Згідно із судовими даними, Теума, водій таксі з Біркіркари, раніше був причетний до незаконного отримання кредитів. Слідчі також кажуть, що він проводив нелегальну лотерею, яка проходила паралельно офіційній національній лотереї.

Підозрюваний просив імунітет у вигляді помилування за всі минулі злочини, перш ніж давати свідчення.

Нагадаємо, 16 жовтня 2017 року на Мальті внаслідок вибуху автомобіля загинула журналістка Дафне Каруана Галісія, яка розслідувала корупційні злочини в рамках проєкту Panama Papers та звинувачувала у корупції мальтійського прем’єр-міністра.

Журналістка розслідувала можливу причетність мальтійських партій до лівійсько-італійської афери з контрабанди дизпалива.

Троє чоловіків - брати Альфред і Джордж Дегіорджо і їхній друг Вінсент Мускат були звинувачені в підриві автомобільної бомби. Вони були заарештовані в грудні 2017 року, але не визнали себе винними в суді.