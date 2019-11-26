Убийство журналистки на Мальте: одного из фигурантов помиловали в обмен на показания

Власти Мальты предоставили помилование одном из фигурантов дела об убийстве журналистки Дафны Каруаны Галисии в обмен на его показания в суде.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Times of Malta.

Премьер-министр Джозеф Мускат подписал письмо, в котором обязался рекомендовать помилование для Мелвина Теумы при условии подтверждения предоставленной им информации об убийстве в октябре 2017 года.

После того, как адвокаты обеих сторон решили юридические вопросы в выходные, помилование официально утвердил президент Джордж Вэлла в понедельник днем.

Считается, что Теума предоставил достаточное количество доказательств полиции для подтверждения своих утверждений.

Помилование будет предоставлено при выполнении ряда условий, требующих всестороннего сотрудничества Теумы. Помилование может быть отозвано, и против подозреваемого будут приняты меры, если он не будет придерживаться договоренностей с прокуратурой.

Теума считается посредником, который связал заказчиков убийства с исполнителями и соучастниками, которые помогли приобрести взрывное устройство. Он был задержан на прошлой неделе.

Согласно судебным данным, Теума, водитель такси с Биркиркара, ранее был причастен к незаконному получению кредитов. Следователи также говорят, что он проводил нелегальную лотерею, которая проходила параллельно официальной национальной лотереи.

Подозреваемый просил иммунитет в виде помилования за все прошлые преступления, прежде чем давать показания.