Зеленський – Путіну: поверніть все, що було на кораблях, можна й більше

Президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом РФ Владімір Путіним заявив, що Україна чекає від РФ повернення всього вилученого з її суден обладнання, "або й більше".

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський заявив на спільній пресконференції з президенткою Естонії в Таллінні.

За словами Зеленського, у розмові вони обговорили, що "ми задоволені, що до нас повернулись наші кораблі".

"Але ми обговорили, що там немає всього технічного обладнання. Ми обговорили, щоб російська сторона повернула нам все, що було до цього. Можна і більше. Хоча б наше", - сказав Зеленський.

Також, за словами президента, він обговорив з Путіним питання завершення газового контракту.

"Ми обговорили питання, що закінчується рік, і нам всім потрібно домовитись про підписання нового довгострокового газового договору. Для нас це є пріоритетом. І не тільки для України. Це енергетична безпека всієї Європи", - сказав Зеленський.

За словами президента, він не піднімав тему "нормандської зустрічі", запланованої 9 грудня в Парижі, оскільки "на ці теми маємо говорити з чотирма лідерами".

"Тому цей діалог буде 9 грудня", - додав глава держави.

Напередодні з ініціативи української сторони відбулась телефонна розмова Зеленського та Путіна.

Нагадаємо, 18 листопада Москва повернула Києву захоплені біля Керченської протоки українські кораблі.

20 листопада командувач Військово-морськими силами Ігор Воронченко розповів, що українські судна повертаються в Україну на буксирі, бо росіяни їх фактично "угробили".

Президент Володимир Зеленський після огляду повернених РФ суден повідомив, що на них не вистачає частини озброєння і обладнання, і заявив, що Україна вимагатиме від Росії повернути "все що там є".