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Зеленський – Путіну: поверніть все, що було на кораблях, можна й більше

Вівторок, 26 листопада 2019, 12:43

Президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом РФ Владімір Путіним заявив, що Україна чекає від РФ повернення всього вилученого з її суден обладнання, "або й більше".

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський заявив на спільній пресконференції з президенткою Естонії в Таллінні.

За словами Зеленського, у розмові вони обговорили, що "ми задоволені, що до нас повернулись наші кораблі".

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"Але ми обговорили, що там немає всього технічного обладнання. Ми обговорили, щоб російська сторона повернула нам все, що було до цього. Можна і більше. Хоча б наше", - сказав Зеленський.

Також, за словами президента, він обговорив з Путіним питання завершення газового контракту.

"Ми обговорили питання, що закінчується рік, і нам всім потрібно домовитись про підписання нового довгострокового газового договору. Для нас це є пріоритетом. І не тільки для України. Це енергетична безпека всієї Європи", - сказав Зеленський.

За словами президента, він не піднімав тему "нормандської зустрічі", запланованої 9 грудня в Парижі, оскільки "на ці теми маємо говорити з чотирма лідерами".

"Тому цей діалог буде 9 грудня", - додав глава держави.

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Напередодні з ініціативи української сторони відбулась телефонна розмова Зеленського та Путіна.

Нагадаємо, 18 листопада Москва повернула Києву захоплені біля Керченської протоки українські кораблі.

20 листопада командувач Військово-морськими силами Ігор Воронченко розповів, що українські судна повертаються в Україну на буксирі, бо росіяни їх фактично "угробили".

Президент Володимир Зеленський після огляду повернених РФ суден повідомив, що на них не вистачає частини озброєння і обладнання, і заявив, що Україна вимагатиме від Росії повернути "все що там є".

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Зеленський Путін
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