Зеленский - Путину: верните все, что было на кораблях, можно и больше

Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Украина ожидает от РФ возвращения всего изъятого из ее судов оборудования, "или даже больше".

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии в Таллинне.

По словам Зеленского, в разговоре они обсудили, что "мы довольны, что к нам вернулись наши корабли".

"Но мы обсудили, что там нет всего технического оборудования. Мы обсудили, чтобы российская сторона вернула нам все, что было до этого. Можно и больше. Хотя бы наше", - сказал Зеленский.

Также, по словам президента, он обсудил с Путиным вопросы завершения газового контракта.

"Мы обсудили вопросы, заканчивается год, и нам всем нужно договориться о подписании нового долгосрочного газового договора. Для нас это является приоритетом. И не только для Украины. Это энергетическая безопасность всей Европы", - сказал Зеленский.

По словам президента, он не поднимал тему "нормандской встречи", запланированной 9 декабря в Париже, поскольку "на эти темы должны говорить с четырьмя лидерами".

"Поэтому этот диалог будет 9 декабря", - добавил глава государства.

Накануне по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Зеленского и Путина.

Напомним, 18 ноября Москва вернула Киеву захваченные у Керченского пролива украинские корабли.

20 ноября командующий Военно-морскими силами Игорь Воронченко рассказал, что украинские суда возвращаются в Украину на буксире, так как россияне их фактически "угробили".

Президент Владимир Зеленский после осмотра возвращенных РФ судов сообщил, что на них не хватает части вооружения и оборудования, и заявил, что Украина будет требовать от России вернуть "все что там есть".