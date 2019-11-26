Президентка Естонії похвалила Україну за діджиталізацію: скоро нас пережене

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд похвалила Україну за кроки, здійснені у сфері діджиталізації.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це вона сказала на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Таллінні.

"Наша зустріч була зосереджена на діджитальних темах, де нас сприймають як північну зірку", - сказала вона.

"Але якщо дивитись на розвиток України у цій сфері, скоріш за все, Україна нас пережене", - додала Кальюлайд.

За підсумками зустрічі президенти підписали спільну заяву, у якій домовилися активізувати співпрацю в галузі електронного урядування та діджиталізації публічного сектору. Україна планує використовувати досвід Естонії у цих сферах.

Кальюлайд висловила сподівання на подальшу співпрацю обох країн у цифровій сфері.

Як повідомлялось, в рамках візиту Зеленського до Естонії обоє президентів візьмуть участь у роботі цифрового форуму.