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Президент Эстонии похвалила Украину за диджитализацию: скоро нас перегонит

Вторник, 26 ноября 2019, 12:59

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд похвалила Украину за шаги, предпринятые в сфере диджитализации.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом она сказала на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Таллинне.

"Наша встреча была сосредоточена на диджитальних темах, где нас воспринимают как северную звезду", - сказала она.

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"Но если смотреть на развитие Украины в этой сфере, скорее всего, Украина нас перегонит", - добавила Кальюлайд.

По итогам встречи президенты подписали совместное заявление, в котором договорились активизировать сотрудничество в области электронного управления и диджитализации публичного сектора. Украина планирует использовать опыт Эстонии в этих сферах.

Кальюлайд выразила надежду на дальнейшее сотрудничество двух стран в цифровой сфере.

Как сообщалось, в рамках визита Зеленского в Эстонию оба президента примут участие в работе цифрового форума.

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Эстония Зеленский
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