Президент Эстонии похвалила Украину за диджитализацию: скоро нас перегонит

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд похвалила Украину за шаги, предпринятые в сфере диджитализации.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом она сказала на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Таллинне.

"Наша встреча была сосредоточена на диджитальних темах, где нас воспринимают как северную звезду", - сказала она.

"Но если смотреть на развитие Украины в этой сфере, скорее всего, Украина нас перегонит", - добавила Кальюлайд.

По итогам встречи президенты подписали совместное заявление, в котором договорились активизировать сотрудничество в области электронного управления и диджитализации публичного сектора. Украина планирует использовать опыт Эстонии в этих сферах.

Кальюлайд выразила надежду на дальнейшее сотрудничество двух стран в цифровой сфере.

Как сообщалось, в рамках визита Зеленского в Эстонию оба президента примут участие в работе цифрового форума.