Німеччина надасть 850 тис. євро на гуманітарні проєкти на Донбасі

Наступного року уряд Німеччини також надасть фінансування на гуманітарні проєкти міжнародної благодійної організації ADRA в Україні й виділить для цього близько 850 тисяч євро.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі посольства Німеччини в Україні.

"Допомогою зможуть скористатися люди на сході України, які особливо постраждали від тривалого конфлікту", - сказано в повідомленні.

Кошти спрямують на допомогу літнім людям, інвалідам, батькам-одинакам, багатодітним сім'ям, зокрема внутрішнім переселенцям.

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В ADRA також планують поліпшити гуманітарний захист і психосоціальне здоров'я жертв конфлікту з посттравматичним синдромом, серед яких багато дітей, і забезпечити доступ до базових послуг (особливо медичних і соціальних служб) та питної води. Також передбачені соціальні транспортні послуги тим, хто потребує.

З 2016 по 2019 рік робота ADRA вже була профінансована з Німеччини на 4,6 млн євро. Крім того, ADRA внесе додаткові 200 тисяч євро з власних коштів.

У вересні німецькі ЗМІ писали, що з 2014 року Німеччина допомогла Україні сумою в 1,4 млрд євро.