Германия выделит 850 тыс. евро на гуманитарные проекты в Донбассе

В следующем году правительство Германии также предоставит финансирование на гуманитарные проекты международной благотворительной организации ADRA в Украине и выделит для этого около 850 тыс. евро.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе посольства Германии в Украине.

"Помощью смогут воспользоваться люди на востоке Украины, которые особенно пострадали от длительного конфликта", - сказано в сообщении.

Средства пойдут на помощь пожилым людям, инвалидам, родителям-одиночкам, многодетным семьям, в частности внутренним переселенцам.

В ADRA также планируют улучшить гуманитарный защиту и психосоциальное здоровье жертв конфликта с посттравматическим синдромом, среди которых много детей, и обеспечить доступ к базовым услугам (особенно медицинских и социальных служб) и питьевой воды. Также предусмотрены социальные транспортные услуги тем, кто нуждается.

С 2016 по 2019 год работа ADRA уже была профинансирована из Германии на 4,6 млн евро. Кроме того, ADRA внесет дополнительные 200 тыс. евро из собственных средств.

В сентябре немецкие СМИ писали, что с 2014 года Германия помогла Украине суммой в 1,4 млрд евро.