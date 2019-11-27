Землетрясение в Албании: число погибших достигло 25

В среду утром в Албании бригады спасателей нашли новые тела погибших среди руин, оставшихся в результате крупнейшего землетрясения в стране за десятилетие. Число погибших достигло по меньшей мере 25 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В городке Тумана, недалеко от эпицентра землетрясения, произошедшего во вторник, женщина стояла перед разрушенной зданием, призывая спасателей найти ее племянницу.

Вскоре спасатели вынесли два тела. Полиция заявила, что нашла еще одну жертву позже, на рассвете.

Многие люди спали на улицах в палатках, опасаясь очередных толчков.

Спасатели продолжают разбирать завалы в Дурресе и Тумане, наиболее пострадавших от землетрясения.

Чиновники заявили, что 650 человек пострадали в результате землетрясения.

Напомним, мощное землетрясение магнитудой 6,4 произошло сегодня утром в Адриатическом море у побережья Албании, также толчки ощущались в Косове и Греции.

В сентябре в Албании произошло землетрясение магнитудой 5,8, в результате которого получили травмы 105 человек и сотни домов были повреждены. Это было самое мощное землетрясение в Албании за последние 30 лет.