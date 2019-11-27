Президент Литви про "нормандський саміт": не робіть поступок, які здатні зашкодити
Президент Литви Гітанас Науседа перед зустріччю у нормандському форматі застеріг Україну від поступок, які можуть їй зашкодити.
Про це він сказав після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, виступ транслювався пресслужбою офісу президента України, повідомляє "Європейська правда".
"Ми сподіваємося, що зовсім скоро пройде зустріч "нормандської четвірки", і ми бажаємо всілякого успіху під час переговорів нашим партнерам. Ми бажаємо, щоб ви не робили тих поступок, які можуть вам зашкодити", - заявив Науседа.
Президент Литви висловив сподівання, що майбутній саміт сприятиме деескалації ситуації в регіоні.
Раніше в листопаді стало відомо, що зустріч в "нормандському форматі" на найвищому рівні відбудеться 9 грудня в Парижі. З ініціативою щодо дати виступила французька сторона.
У ЄС вказали на "обнадійливі" сигнали в процесі реалізації Мінських угод та очікують "значущих кроків" від Росії на саміті "нормандської четвірки".