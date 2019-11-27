Президент Литвы о "нормандском саммите": не делайте уступок, способных навредить

Президент Литвы Гитанас Науседа перед встречей в нормандском формате предостерег Украину от уступок, которые могут ей повредить.

Об этом он сказал после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, выступление транслировалось пресслужбою офиса президента Украины, сообщает "Европейская правда".

"Мы надеемся, что совсем скоро пройдет встреча "нормандской четверки", и мы желаем всяческого успеха во время переговоров нашим партнерам. Мы желаем, чтобы вы не делали тех уступок, которые могут вам навредить", - заявил Науседа.

Президент Литвы выразил надежду, что предстоящий саммит будет способствовать деэскалации ситуации в регионе.

Ранее в ноябре стало известно, что встреча в "нормандском формате" на высшем уровне состоится 9 декабря в Париже. С инициативой дать выступила французская сторона.

В ЕС указали на "обнадеживающие" сигналы в процессе реализации Минских соглашений и ожидают значимых шагов" от России на саммите "нормандской четверки".