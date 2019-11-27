ЕС и Совет Европы призвали Украину незамедлительно ратифицировать Стамбульскую конвенцию

Европейский Союз и Совет Европы призывают Украину незамедлительно ратифицировать Стамбульскую конвенцию Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин.

Соответствующее совместное заявление ЕС и Совета Европы имеется в распоряжении "Европейской правды".

"В Украине насилие над женщинами остается одной из самых острых социальных проблем: ежегодно количество жертв достигает 1,1 миллиона. Такое насилие имеет разрушительные физические и психологические последствия для женщин, семей и общин", - говорится в заявлении.

"Трагично, что эта проблема часто остается скрытой. Это происходит из-за чувства стыда, равнодушия или даже терпимости к такому насилию", - отмечают в СЕ и ЕС.

Крайне важны образование, повышение осведомленности, противодействие гендерным стереотипам, сексизму и неравенству, которые часто лежат в основе гендерного насилия, говорится в заявлении.

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Подчеркивается, что "для государств предотвращение и борьба против насилия над женщинами – не жест доброй воли, а правовое обязательство".

Европейский Союз и Совет Европы отмечают, что принятие Украиной в 2017 году закона "О предотвращении и противодействии домашнему насилию" было положительным шагом вперед, и призывают украинскую власть без проволочек продвигать вопрос ратификации Конвенции Совета Европы "О предотвращении и противодействии насилию в отношении женщин и домашнего насилия" (так называемой "Стамбульской конвенции").

Напомним, начиная с 26 ноября - Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин - Европейский Союз и Офис Совета Европы в Украине объединяют силы для 16-дневной кампании по повышению осведомленности об упомянутой проблеме и призыва к действиям.

Как известно, на сегодня Конвенцию Совета Европы в ЕС не ратифицировали Болгария, Чехия, Венгрия, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Словакия и Великобритания.