Французька поліція вивозить до 300 мігрантів з табору на півночі Парижа
Французька поліція у четвер розпочала евакуацію мігрантів з незаконного наметового містечка на півночі Парижа, сказано в заяві місцевої поліції.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Поліція заявила, що переміщатиме між 200-300 людей з нелегального табору на Порт-д'Обервільє півночі Парижа та розмістить їх у притулках.
З моменту закриття величезного міграційного табору в Кале у 2016 році багато біженців переїхали до Парижа. Влада неодноразово зносила нелегальні кемпінги, але через кілька місяців вони знову з’являлися в різних районах.
На початку цього місяця уряд президента Еммануеля Макрона пообіцяв очистити деякі місця мігрантів, встановити квоти для трудових мігрантів та заборонити новоприбулим шукачам притулку доступ до невідкладної медичної допомоги у відповідь на занепокоєння виборців щодо імміграції.
Французька поліція 7 листопада вивезла 1600 мігрантів з двох таборів на півночі Парижа.
Як відомо, Париж готується до нової хвилі страйків та протестів.