Підхід НАТО до захисту Балтії має бути таким самим, як і до захисту Туреччини - МЗС

НАТО має врегульовувати проблеми всіх членів Альянсу, і Туреччина також заслуговує на те, що отримують інші регіони, заявив міністр закордонних справ Туреччини в четвер.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

"НАТО має діяти так, щоб відповідати занепокоєнню всіх союзників. Підхід до захисту країн Балтії повинен бути таким же, як і до захисту інтересів Туреччини", - сказав Мевлют Чавушоглу на пресконференції в Анкарі.

Агентство Reuters днями повідомило, що Туреччина відмовляється підтримати план НАТО для країн Балтії й Польщі на випадок нападу Росії, поки Альянс не запропонує Анкарі більше політичної підтримки у боротьбі з курдськими загонами YPG на півночі Сирії.

Міністр закордонних справ Литви, коментуючи повідомлення ЗМІ, висловив надію, що "певні рішення" будуть ухвалені до саміту Альянсу, який пройде наступного тижня.

"Було б неправильно стверджувати, що існують певні розбіжності або блокування. Процес йде повним ходом", - сказав він.

Альянс вперше затвердив плани оборони для країн Балтії в 2010 році, а після анексії Криму вони були оновлені, але обговорення деталей планів досі триває.