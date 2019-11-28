Подход НАТО к защите Балтии должен быть таким же, как и к защите Турции – МИД

НАТО должен урегулировать проблемы всех членов Альянса, и Турция также заслуживает того, что получают другие регионы, заявил министр иностранных дел Турции в четверг.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

"НАТО должен действовать так, чтобы отвечать на обеспокоенности всех союзников. Подход к защите стран Балтии должен быть таким же, как и к защите интересов Турции", - сказал Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Анкаре.

Агентство Reuters на днях сообщило, что Турция отказывается поддержать план НАТО для стран Балтии и Польши в случае нападения России, пока Альянс не предложит Анкаре больше политической поддержки в борьбе с курдскими отрядами YPG на севере Сирии.

Министр иностранных дел Литвы, комментируя сообщения СМИ, выразил надежду, что "определенные решения" будут приняты к саммиту Альянса, который пройдет на следующей неделе.

"Было бы неправильно утверждать, что существуют определенные разногласия или блокировки. Процесс идет полным ходом", - сказал он.

Альянс впервые утвердил планы обороны для стран Балтии в 2010 году, а после аннексии Крыма они были обновлены, но обсуждение деталей планов до сих пор продолжается.