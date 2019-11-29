Підготовка візиту Зурабішвілі в Україну активно триває - посол

Українська сторона активно працює над підготовкою офіційного візиту президента Грузії Саломе Зурабішвілі до України.

Про це йдеться в заяві посла України в Грузії Ігоря Долгова, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузія Online".

Напередодні адміністрація президента Грузії розповсюдила заяву про те, що запланований на листопад цього року візит Зурабішвілі до України відкладено на 2020 рік "на прохання української сторони".

Долгов нагадав, що Зеленський уже неодноразово зустрічався із Зурабішвілі і додав: "Українська сторона зацікавлена в підтримці такої високої динаміки зустрічей президентів і в поглибленні діалогу".

"Ми активно працюємо над підготовкою офіційного візиту Саломе Зурабішвілі до України", - зазначив посол.

Він також додав: "Ми сподіваємося, що прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія візьме участь у зустрічі прем'єр-міністрів держав-членів ГУАМ, яка відбудеться в Києві 12 грудня ц.р., і ведемо підготовчу роботу".