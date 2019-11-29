Подготовка визита Зурабишвили в Украину активно продолжается – посол

Украинская сторона активно работает над подготовкой официального визита президента Грузии Саломе Зурабишвили в Украину.

Об этом говорится в заявлении посла Украины в Грузии Игоря Долгова, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

Накануне администрация президента Грузии распространила заявление о том, что запланированный на ноябрь этого года визит Зурабишвили в Украину отложен на 2020 год "по просьбе украинской стороны".

Долгов напомнил, что Зеленский неоднократно встречался с Зурабишвили и добавил: "Украинская сторона заинтересована в поддержании такой высокой динамики встреч президентов и в углублении диалога".

"Мы активно работаем над подготовкой официального визита Саломе Зурабишвили в Украину", - отметил посол.

Он также добавил: "Мы надеемся, что премьер-министр Грузии Георгий Гахария примет участие во встрече премьер-министров государств-членов ГУАМ, которая состоится в Киеве 12 декабря с.г., и ведем подготовительную работу".