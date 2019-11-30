Трампу дали тиждень для рішення про участь у слуханнях з імпічменту

Комітет Конгресу США в п'ятницю дав президенту Дональду Трампу один тиждень, щоб сказати, чи має намір його адвокат представити докази та викликати свідків у майбутніх процедурах імпічменту, які можуть призвести до висунення офіційних звинувачень найближчими тижнями.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Комітет з юридичних питань Палати представників Конгресу під керівництвом демократів, який має зважити можливі статті про імпічмент проти Трампа наступного тижня, надіслав президенту двосторінковий лист, у якому встановив 6 грудня крайнім терміном для подання президентом уточнення намічених дій у рамках імпічменту.

Процедура встановлює правила, за якими президент може викликати свідків, представляти докази та виступити з доповідями.

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Голова комітету Джерролд Надлер встановив той самий термін для республіканців у комітеті, щоб вони повідомили йому про можливих свідків та докази, і призначив на 9 грудня засідання для розгляду цього питання.

Очікується, що комітет проведе низку процедур з імпічменту, зокрема початкове слухання в середу, на якому юридичні експерти повинні свідчити про конституційні підстави імпічменту. Комітет запросив Трампа взяти участь у слуханні і дав йому час до неділі, щоб сказати, чи з'явиться він або його юридична команда.

Розслідування вивчає, чи не застосував Трамп свої повноваження, щоб чинити тиск на Україну з метою змусити її розпочати розслідування політичного суперника Джо Байдена, а також дискредитованої теорії змови, яку пропагує Трамп, про те, що Україна, а не Росія, втручалася у президентські вибори у США в 2016 році.