Глава МИД Эстонии не рекомендует президенту ехать в Москву 9 мая

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу против визита президента Керсти Кальюлайд в Москву 9 мая следующего года.

Об этом он сказал в интервью ERR, сообщает "Европейская правда".

"Давайте посмотрим на принципиальные дебаты по истории, которые мы проводили в последние месяцы,например, на то, как мы понимаем круглую годовщину повторной оккупации Эстонии, которую Россия отмечала как освобождение. И именно поэтому я очень скептически отношусь к тому, что мы должны рассматривать этот визит на уровне главы государства, в случае, если приглашение поступит", - заявил Рейнсалу.

Он утвердительно ответил на вопрос, будет ли рекомендация МИД не ехать в Москву.

"Мы должны смотреть на вещи в текущем пространстве. В прошлом такие решения на уровне глав государств были различными, и они также зависели от обстоятельств того времени. Безусловно, существует необходимость в очень тщательном анализе и оценке ситуации, следует заслушать мнения на государственном и парламентском уровнях. В конце концов это решение должен принять президент, но я бы относился к этому очень осторожно", - отметил министр.

Как сообщалось, президент Эстонии Керсти Кальюлайд направила приглашение президенту России Владимиру Путину посетить Всемирный конгресс финно-угорских народов в Тарту.