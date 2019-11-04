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У Словаччині оголосили дату парламентських виборів

Понеділок, 4 листопада 2019, 12:17

Голова Національної ради Словаччини Андрей Данко оголосив про проведення парламентських виборів у суботу, 29 лютого 2020 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Aktuality.

Данко закликав усі політичні партії, які братимуть участь у чергових виборах, до чесної конкуренції.

"Ми живемо у важкий час, повний неперевіреної інформації. Тим більше я хочу, щоб у вас була об'єктивна інформація, яку ви оцінюєте відповідально", - зазначив він.

Термін дії чинного коаліційного договору закінчується в день парламентських виборів. Це означає, що депутати від партій, що входять до чинної коаліції, зможуть голосувати незалежно від думки інших партнерів по уряду.

Парламентські вибори оголошуються спікером не пізніше ніж за 110 днів до дати їх проведення.

Попередні парламентські вибори у Словаччині пройшли 5 березня 2016 року.

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Словаччина вибори
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