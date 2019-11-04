В Словакии объявили дату парламентских выборов

Председатель Национального совета Словакии Андрей Данко объявил о проведении парламентских выборов в субботу, 29 февраля 2020 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Aktuality.

Данко призвал все политические партии, которые будут участвовать в очередных выборах, к честной конкуренции.

"Мы живем в трудное время, полное непроверенной информации. Тем более я хочу, чтобы у вас была объективная информация, которую вы оцениваете ответственно", - отметил он.

Срок действия коалиционного договора заканчивается в день парламентских выборов. Это означает, что депутаты от партий, входящих в действующую коалицию, смогут голосовать независимо от мнения других партнеров по правительству.

Парламентские выборы объявляются спикером не позднее чем за 110 дней до даты их проведения.

Предыдущие парламентские выборы в Словакии прошли 5 марта 2016 года.