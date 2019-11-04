Греция: полиция нашла 41 нелегала в грузовике, все живы

Греческая полиция в понедельник обнаружила 41 нелегального мигранта в грузовике-рефрижераторе на шоссе на севере страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на греческое издание Kathimerini.

Водитель грузовика был вынужден остановиться по требованию полиции на трассе возле города Ксанти по дороге в Салоники. После осмотра грузовика внутри нашли нелегалов.

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По предварительным данным, ими оказались афганцы, однако процесс идентификации продолжается.

Рефрижератор не был включен, поэтому никто из людей не пострадал.

Водителя-грузина арестовали по обвинению в торговле людьми, его доставили в отделение полиции для допроса. Туда же для установления личностей доставили и мигрантов.

Сообщение об обнаружении нелегальных мигрантов в грузовиках в различных странах Европы начали появляться чаще после того, как в конце октября в Великобритании в грузовике нашли тела 39 мигрантов.