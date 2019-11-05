Конституційний суд Німеччини визнав незаконними санкції за тривале безробіття

Конституційний суд Німеччини визнав незаконними заходи, запроваджені урядом Герхарда Шредера майже 15 років тому і покликані карати безробітних, які тривалий час відмовляються від роботи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sueddeutsche Zeitung.

Конституційний суд Німеччини у вівторок розкритикував значну частину реформ національного ринку праці 2005 року, заявивши, що санкції, введені щодо довгострокових безробітних, частково несумісні з повагою їх гідності.

Суд вирішив, скорочення щомісячної допомоги під назвою "Hartz IV" у розмірі 424 євро, якщо безробітний відмовляється, наприклад, від пропозиції роботи, не повинне перевищувати 30% від цієї суми.

За чинним законодавством, якщо безробітний не погоджується на запропоновану роботу або якщо йде з неї, допомога скорочується на 30% на строк у три місяці. У повторному випадку віднімаються 60% відсотків, далі виплати на три місяці повністю скасовуються.

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Це рішення має велике юридичне і політичне значення в Німеччині, оскільки реформи, проведені в 2005 році Герхардом Шредером, тодішнім канцлером від Соціал-демократичної партії, як і раніше, символізують прагнення об'єднати стимули і санкції для боротьби з безробіттям.

Низький рівень безробіття і потужний ринок праці в найбільшій економіці Європи маскують той факт, що в минулому році 5,6 мільйона осіб отримали допомогу "Hartz IV", систему, з якої всі безробітні виключаються через рік, не знаходячи роботу.

Федеральне агентство з працевлаштування в минулому році нарахувало 904 000 штрафів за недотримання вимог шукачами роботи, це стосувалося 441 000 осіб. У трьох чвертях випадків це був мінімальний штраф у розмірі 10% допомоги.