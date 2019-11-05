Конституционный суд Германии признал незаконными санкции за длительную безработицу

Конституционный суд Германии признал незаконными меры, введенные правительством Герхарда Шредера почти 15 лет назад и призванные наказывать безработных, которые длительное время отказываются от работы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sueddeutsche Zeitung.

Конституционный суд Германии во вторник раскритиковал значительную часть реформ национального рынка труда 2005 года, заявив, что санкции, введенные в отношении долгосрочных безработных, частично несовместимые с уважением их достоинства.

Суд решил, сокращение ежемесячного пособия под названием "Hartz IV" в размере 424 евро, если безработный отказывается, например, от предложения работы, не должно превышать 30% от этой суммы.

По действующему законодательству, если безработный не соглашается на предложенную работу или если уходит из нее, помощь сокращается на 30% на срок в три месяца. В повторном случае вычитаются 60% процентов, далее выплаты на три месяца полностью отменяются.

Это решение имеет большое юридическое и политическое значение в Германии, поскольку реформы, проведенные в 2005 году Герхардом Шредером, тогдашним канцлером от Социал-демократической партии, как и раньше, символизируют стремление объединить стимулы и санкции для борьбы с безработицей.

Низкий уровень безработицы и мощный рынок труда в крупнейшей экономике Европы маскируют тот факт, что в прошлом году 5,6 миллиона человек получили помощь "Hartz IV", систему, из которой все безработные исключаются через год, не находя работу.

Федеральное агентство по трудоустройству в прошлом году начислило 904 тыс. штрафов за несоблюдение требований соискателями, это касалось 441 тыс. человек. В трех четвертях случаев это был минимальный штраф в размере 10% помощи.