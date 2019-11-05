Неквалифицированные кадры прибывают в Эстонию в основном с Донбасса – посол Украины

В Эстонии работает много квалифицированных кадров из Украины, прежде всего IT-специалисты, работники медицинских и строительных специальностей, а также часть неквалифицированных рабочих, прибывающих в основном с Донбасса.

Об этом заявила посол Украины в Эстонии Марьяна Беца, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"В Эстонии всегда было много украинцев, исторически, еще с советских времен. Здесь активная диаспора, которая очень помогает посольству продвигать имидж Украины. А работники делятся на две категории. Это квалифицированные работники, которых приглашают в эстонских фирм: прежде всего, IT-специалисты, работники медицинских специальностей, строительный бизнес. и есть неквалифицированные работники, которые приезжают в основном с Донбасса, и на сезонные работы. Их стало больше в последнее время", - сказала Беца.

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Официальной статистики относительно общего количества украинских заробитчан в Эстонии нет, говорит она.

В то же время Беца отмечает, что на консульском учете в посольстве Украины стоят 5000 человек, а в целом, по разным источникам, на территории Эстонии находится около 30 тыс. украинцев.

"Конечно, не все они являются работниками: кто студент, кто-то - преподаватель, кто женат и живет здесь с семьей", - добавила дипломат.

Напомним, в Эстонии поручили проверить всех украинцев, работающих по договорам аренды.